Зеленский: "Северный поток-2" является угрозой для всей Европы
18:40 12.09.2019 Источник: Интерфакс
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё проблемы, связанные с проектом "Северный поток-2", вопросы энергоэффективности, экономического сотрудничества, финский опыт в проведении земельной реформы и реформы образования.
"Чрезвычайно важным для нас является расширение сотрудничества в энергетической сфере, речь идет, в частности, об энергосберегающих технологиях. Я привлек внимание президента Финляндии к вопросу "Северного потока-2", подчеркнул, что это проект является угрозой для всей Европы и его оценка как сугубо коммерческого может дорого стоить нашим европейским партнерам в будущем", - сказал Зеленский на брифинге в четверг после встречи с Ниинистё.
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