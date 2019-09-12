Зеленский: "Северный поток-2" является угрозой для всей Европы

18:40 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё проблемы, связанные с проектом "Северный поток-2", вопросы энергоэффективности, экономического сотрудничества, финский опыт в проведении земельной реформы и реформы образования.

"Чрезвычайно важным для нас является расширение сотрудничества в энергетической сфере, речь идет, в частности, об энергосберегающих технологиях. Я привлек внимание президента Финляндии к вопросу "Северного потока-2", подчеркнул, что это проект является угрозой для всей Европы и его оценка как сугубо коммерческого может дорого стоить нашим европейским партнерам в будущем", - сказал Зеленский на брифинге в четверг после встречи с Ниинистё.