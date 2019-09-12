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Саудовской принцессе во Франции дали условный тюремный срок

18:27 12.09.2019 Источник: Интерфакс

Сестра наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана получила условный тюремный срок во Франции за то, что она отдала приказ своему телохранителю избить мастера, который делал ремонт в ее апартаментах в Париже в 2016 году, сообщает газета "Фигаро".

Французский суд заочно приговорил принцессу Хассу бен Салман к 10 месяцам условного тюремного срока и штрафу в размере 10 тыс. евро. Согласно сообщению издания, суд признал принцессу виновной в соучастии в применении насильственных действий и удержании человека против его воли.

Личного охранника сестры наследного принца Саудовской Аравии приговорили к восьми месяцам тюремного срока условно и штрафу в размере 5 тыс. евро.

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