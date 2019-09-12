В Грузии ученые обнаружили самую древнюю ДНК в мире
19:00 12.09.2019 Источник: Интерфакс
Многолетнее биомолекулярное исследование грузинских ученых и их иностранных коллег подтвердило, что самая древняя в мире ДНК, извлеченная из останков животного, обнаружена на юго-востоке Грузии, в древнем городище Дманиси, находящемся в 90 км от Тбилиси в регионе Квемо Картли.
В информации об этом, которую распространил в четверг Национальный музей Грузии, говорится, что из зубной эмали найденного в Дманиси носорога ученым удалось извлечь важную генетическую информацию, которой около 1,77 миллиона лет.
"Это самая древняя ДНК, изъятая из останков животного, которая на миллион лет древнее информации, известной до этого о взятом 700 тыс. лет назад ДНК из лошади на острове Укон, на северо-западе Канады", - отмечается в сообщении.
НОВОСТИ
- 18:40 12.09.2019
- Зеленский: "Северный поток-2" является угрозой для всей Европы
- 18:30 12.09.2019
- Памятник Коневу в Праге будет перенесен - решение Совета района
- 18:27 12.09.2019
- Саудовской принцессе во Франции дали условный тюремный срок
- 17:45 12.09.2019
- Легойда назначен врио пресс-секретаря Патриарха Кирилла
- 17:30 12.09.2019
- Зеленский: Киев в Минске обсуждает сроки освобождения украинских пленных
- 17:05 12.09.2019
- Пушилин: Задача ДНР - в идеале войти в состав России
- 16:50 12.09.2019
- "Завод Москабель" увеличит производство алюминиевого кабеля
- 16:40 12.09.2019
- Захарова: Информация о Смоленкове - часть предвыборной кампании США
- 16:20 12.09.2019
- США предоставят Украине военную помощь в размере 140 млн долл.
- 15:40 12.09.2019
- ЕС объявил о продлении индивидуальных санкций в отношении России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать