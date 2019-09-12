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В Грузии ученые обнаружили самую древнюю ДНК в мире

19:00 12.09.2019 Источник: Интерфакс

Многолетнее биомолекулярное исследование грузинских ученых и их иностранных коллег подтвердило, что самая древняя в мире ДНК, извлеченная из останков животного, обнаружена на юго-востоке Грузии, в древнем городище Дманиси, находящемся в 90 км от Тбилиси в регионе Квемо Картли.

В информации об этом, которую распространил в четверг Национальный музей Грузии, говорится, что из зубной эмали найденного в Дманиси носорога ученым удалось извлечь важную генетическую информацию, которой около 1,77 миллиона лет.

"Это самая древняя ДНК, изъятая из останков животного, которая на миллион лет древнее информации, известной до этого о взятом 700 тыс. лет назад ДНК из лошади на острове Укон, на северо-западе Канады", - отмечается в сообщении.

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