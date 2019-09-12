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НОВОСТИ

Вместе с Нетаньяху в Сочи прибыла целая делегация высокопоставленных чиновников

20:00 12.09.2019 Источник: Интерфакс

В переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, как ожидается, примут участие ряд высокопоставленных военных чиновников израильского государства.

Как ожидается, с израильской стороны на встрече будут присутствовать: глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат, начальник Главного управления планирования армии обороны Израиля Амир Авиоа Абулафия, помощник премьер-министра Израиля по военным вопросам Авраам Аарон Блут, глава аналитического управления армии обороны Израиля Дрор Шалом.

Также во встрече будут участвовать министр охраны окружающей среды, министр по делам Иерусалима, наследия Государства Израиль, сопредседатель двусторонней комиссии Зэев Элькин.

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