Путин собирается посетить Израиль в начале следующего года

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил, что в начале следующего года собирается посетить Израиль на памятные мероприятия в связи с годовщиной освобождения концлагеря Освенцим и Дня Холокоста.

"Президент Израиля пригласил меня посетить Израиль в начале следующего года в связи с [годовщиной] освобождения Освенцима и Дня Холокоста. Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с большим удовольствием приеду в Израиль", - обратился глава российского государства к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.