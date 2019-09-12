Путин собирается посетить Израиль в начале следующего года
20:20 12.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин сообщил, что в начале следующего года собирается посетить Израиль на памятные мероприятия в связи с годовщиной освобождения концлагеря Освенцим и Дня Холокоста.
"Президент Израиля пригласил меня посетить Израиль в начале следующего года в связи с [годовщиной] освобождения Освенцима и Дня Холокоста. Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с большим удовольствием приеду в Израиль", - обратился глава российского государства к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.
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