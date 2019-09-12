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НОВОСТИ

Военную помощь Украине Америка восстановила в полном объеме

20:45 12.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона. Об этом сообщил в четверг корр. ТАСС представитель американской администрации высокого ранга.

"Государственный департамент и Министерство обороны выполняют обязательства по финансированию всей военной помощи и помощи в области безопасности Украине. [Американская] администрация поддерживает усилия Украины по реформированию и обеспечению самообороны, и эти средства позволят Украине приблизиться к выполнению этих целей", - сказал он.

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