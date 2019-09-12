Минобороны РФ: России нужны гарантии от Запада о неразвертывании ракет средней и меньшей дальности
21:45 12.09.2019 Источник: Интерфакс
Россия ждет от западных стран гарантий, что они не развернут на своей территории новые американские ракеты после прекращения действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявили в четверг в Минобороны РФ.
"В сложившейся ситуации вместо различного рода инсинуаций на тему договора, который был разрушен Соединенными Штатами, рассчитываем услышать от западных партнеров заверения о неприемлемости развертывания на их территории американских ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, к разработке которых уже приступила американская сторона", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
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