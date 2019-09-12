Самолеты британских ВВС были замечены вблизи границ РФ на Баотике

22:00 Источник: Интерфакс

Два разведывательных самолета британских Королевских ВВС и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS в четверг совершили многочасовые полеты вблизи российских рубежей на Балтике, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, в районе 13:45 мск над Балтикой были зафиксированы два британских военных самолета, приближавшихся к морским границам Калининградской области.