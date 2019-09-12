Самолеты британских ВВС были замечены вблизи границ РФ на Баотике
22:00 12.09.2019 Источник: Интерфакс
Два разведывательных самолета британских Королевских ВВС и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS в четверг совершили многочасовые полеты вблизи российских рубежей на Балтике, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, в районе 13:45 мск над Балтикой были зафиксированы два британских военных самолета, приближавшихся к морским границам Калининградской области.
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