Лавров: Россия сделает все для обеспечения своей нацбезопасности в условиях курса США

08:58 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия предпримет все необходимые усилия для обеспечения своей национальной безопасности в условиях курса Вашингтона на слом системы стратегической стабильности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Труд".

"Преследуя цель обеспечить себе полную свободу рук в военной сфере, Вашингтон взял осознанный курс на планомерное разрушение всей архитектуры стратегической стабильности, - сказал он. - Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности - яркий тому пример. Из- за создаваемой Америкой неопределенности поставлено под вопрос будущее Договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает уже в феврале 2021 года. Эта разрушительная линия чревата дальнейшей разбалансировкой системы международных отношений, усилением конфликтного потенциала, раскручиванием новой гонки ракетно- ядерных вооружений".

"В этих условиях мы, разумеется, сделаем все необходимое для обеспечения своей национальной безопасности, - добавил глава МИД РФ. - Сомнений на этот счет быть не должно".