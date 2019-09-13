0
0
137
НОВОСТИ

Лавров: Россия сделает все для обеспечения своей нацбезопасности в условиях курса США

08:58 13.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия предпримет все необходимые усилия для обеспечения своей национальной безопасности в условиях курса Вашингтона на слом системы стратегической стабильности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Труд".

"Преследуя цель обеспечить себе полную свободу рук в военной сфере, Вашингтон взял осознанный курс на планомерное разрушение всей архитектуры стратегической стабильности, - сказал он. - Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности - яркий тому пример. Из- за создаваемой Америкой неопределенности поставлено под вопрос будущее Договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает уже в феврале 2021 года. Эта разрушительная линия чревата дальнейшей разбалансировкой системы международных отношений, усилением конфликтного потенциала, раскручиванием новой гонки ракетно- ядерных вооружений".

"В этих условиях мы, разумеется, сделаем все необходимое для обеспечения своей национальной безопасности, - добавил глава МИД РФ. - Сомнений на этот счет быть не должно".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 13.09.2019
Роспотребнадзор рассказал, во что нужно собирать грибы
0
66
09:45 13.09.2019
Франция предложила запретить использование в ЕС криптовалюты Facebook
0
82
09:15 13.09.2019
В Москве до 24 градусов тепла, вечером пройдет дождь
0
125
09:10 13.09.2019
Уровень Амура у Хабаровска начал падать
0
124
09:05 13.09.2019
Трамп: "Не думаю, что Израиль шпионил за нами"
0
137
22:00 12.09.2019
Самолеты британских ВВС были замечены вблизи границ РФ на Балтике
0
550
21:45 12.09.2019
Минобороны РФ: России нужны гарантии от Запада о неразвертывании ракет средней и меньшей дальности
0
586
20:45 12.09.2019
Военную помощь Украине Америка восстановила в полном объеме
0
609
20:20 12.09.2019
Путин собирается посетить Израиль в начале следующего года
0
576
20:00 12.09.2019
Вместе с Нетаньяху в Сочи прибыла целая делегация высокопоставленных чиновников
0
624

Возврат к списку