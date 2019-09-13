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В Москве до 24 градусов тепла, вечером пройдет дождь

09:15 13.09.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Облачная с прояснениями погода и до 24 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 13 сентября. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером местами пройдет небольшой дождь. Воздух в Москве прогреется до 22-24 градусов тепла, по области до плюс 24 градусов. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление понизится, но останется на повышенном фоне», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что недомоганием и ухудшением самочувствия могут отреагировать метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для снижения отрицательных реакций, необходимо принимать рекомендованные врачом лекарства. Если позволяет самочувствие, больше бывать на свежем воздухе, особенно в ранние утренние или вечерние часы, когда наблюдается максимальное содержание кислорода в воздухе.

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