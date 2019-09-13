Уровень Амура у Хабаровска начал падать

09:10 Источник: Интерфакс

Уровень Амура в районе Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре начал снижаться, но еще остается на высоких отметках, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

У Хабаровска был зафиксирован уровень на отметке 563 см, понижение составило 9 см. У Комсомольска-на-Амуре уровень снизился на 4 см и составил 825 см.



