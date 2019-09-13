0
0
115
НОВОСТИ

Уровень Амура у Хабаровска начал падать

09:10 13.09.2019 Источник: Интерфакс

Уровень Амура в районе Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре начал снижаться, но еще остается на высоких отметках, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

У Хабаровска был зафиксирован уровень на отметке 563 см, понижение составило 9 см. У Комсомольска-на-Амуре уровень снизился на 4 см и составил 825 см.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 13.09.2019
Роспотребнадзор рассказал, во что нужно собирать грибы
0
53
09:45 13.09.2019
Франция предложила запретить использование в ЕС криптовалюты Facebook
0
72
09:15 13.09.2019
В Москве до 24 градусов тепла, вечером пройдет дождь
0
118
09:05 13.09.2019
Трамп: "Не думаю, что Израиль шпионил за нами"
0
129
08:58 13.09.2019
Лавров: Россия сделает все для обеспечения своей нацбезопасности в условиях курса США
0
138
22:00 12.09.2019
Самолеты британских ВВС были замечены вблизи границ РФ на Балтике
0
544
21:45 12.09.2019
Минобороны РФ: России нужны гарантии от Запада о неразвертывании ракет средней и меньшей дальности
0
580
20:45 12.09.2019
Военную помощь Украине Америка восстановила в полном объеме
0
605
20:20 12.09.2019
Путин собирается посетить Израиль в начале следующего года
0
572
20:00 12.09.2019
Вместе с Нетаньяху в Сочи прибыла целая делегация высокопоставленных чиновников
0
619

Возврат к списку