Зеленский: "Мы должны завершить войну и вернуть свои территории"
10:30 13.09.2019 Источник: Интерфакс
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости завершить войну и вернуть территории. При этом он призвал иностранных партнеров не отменять антироссийские санкции.
"Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому - дипломатия", - сказал Зеленский.
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