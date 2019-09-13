0
0
153
НОВОСТИ

Зеленский: "Мы должны завершить войну и вернуть свои территории"

10:30 13.09.2019 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости завершить войну и вернуть территории. При этом он призвал иностранных партнеров не отменять антироссийские санкции.

"Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому - дипломатия", - сказал Зеленский.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:55 13.09.2019
Страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут до 16,4 тыс. руб.
0
13
11:20 13.09.2019
Скворцова надеется, что на электронные сигареты будут введены акцизы
0
75
11:05 13.09.2019
В Подмосковье грузовик обрушил пешеходный мост
0
103
10:50 13.09.2019
Украина готовит списки для нового этапа обмена задержанными с Россией
0
119
10:00 13.09.2019
Роспотребнадзор рассказал, во что нужно собирать грибы
0
176
09:45 13.09.2019
Франция предложила запретить использование в ЕС криптовалюты Facebook
0
172
09:15 13.09.2019
В Москве до 24 градусов тепла, вечером пройдет дождь
0
196
09:10 13.09.2019
Уровень Амура у Хабаровска начал падать
0
183
09:05 13.09.2019
Трамп: "Не думаю, что Израиль шпионил за нами"
0
200
08:58 13.09.2019
Лавров: Россия сделает все для обеспечения своей нацбезопасности в условиях курса США
0
212

Возврат к списку