Зеленский: "Мы должны завершить войну и вернуть свои территории"

10:30 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости завершить войну и вернуть территории. При этом он призвал иностранных партнеров не отменять антироссийские санкции.

"Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому - дипломатия", - сказал Зеленский.



