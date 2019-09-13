В Подмосковье грузовик обрушил пешеходный мост
11:05 13.09.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
В Наро-Фоминском городском округе грузовой автомобиль снес пешеходный мост, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Московской области.
«На 2 км трассы А-107 грузовой автомобиль марки DAF задел конструкцию пешеходного моста, который в результате этого обрушился. Никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что из-за случившегося на месте аварии перекрыто движение по трассе в обе стороны.
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