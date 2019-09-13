Скворцова надеется, что на электронные сигареты будут введены акцизы

11:20 Источник: Интерфакс

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что вопрос о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости рассматривался вчера на заседании правительства. Она также надеется, что вскоре будет принят соответствующий закон.

"На заседании правительства вчера рассмотрен вопрос о введении акцизов на электронные сигареты, никотиносодержащие жидкости. Мы надеемся, что эта работа будет завершена", - сказала Скворцова.



