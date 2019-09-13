Страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут до 16,4 тыс. руб.
11:55 13.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средний размер страховых пенсий неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году до 16,4 тыс. рублей. Об этом говорится в материалах секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой, подготовленных к заседанию трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
"Средний размер пенсий в 2020 г. составит около 15 тыс. рублей, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров - 16,4 тыс. рублей",- говорится в материале.
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