СМИ: Венесуэла разработала маршруты поставки наркотиков в США

12:10 Источник: РОСБАЛТ

Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес планировал «затопить» США кокаином. Об этом говорится в докладе Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), передает "Росбалт".

El Mundo пишет, что Венесуэла подготовила план «борьбы» с США еще в 2005 году и привлекла к нему «Революционные вооруженные силы Колумбии». США и ЕС считают эту группировку террористической.

Сообщается, что власти Венесуэлы разработали морские и сухопутные маршруты поставки наркотиков в США. Одним из авторов плана якобы был Уго Карвахаль. Нынешней весной его задержали по запросу США в подозрении в торговле наркотиками.