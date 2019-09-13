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НОВОСТИ

СМИ: Венесуэла разработала маршруты поставки наркотиков в США

12:10 13.09.2019 Источник: РОСБАЛТ

Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес планировал «затопить» США кокаином. Об этом говорится в докладе Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), передает "Росбалт".

El Mundo пишет, что Венесуэла подготовила план «борьбы» с США еще в 2005 году и привлекла к нему «Революционные вооруженные силы Колумбии». США и ЕС считают эту группировку террористической.

Сообщается, что власти Венесуэлы разработали морские и сухопутные маршруты поставки наркотиков в США. Одним из авторов плана якобы был Уго Карвахаль. Нынешней весной его задержали по запросу США в подозрении в торговле наркотиками.

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