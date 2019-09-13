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Чиновников наказали за бегство Смоленкова

13:00 13.09.2019 Источник: Интерфакс

Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют предполагаемым американским шпионом, отправился в Черногорию с семьей на отдых два года назад вопреки запрету российским чиновникам выезжать в эту страну. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал "Интерфаксу", что чиновники, допустившее это, понесли дисциплинарное наказание.

"Вскоре после исчезновения Смоленкова в июне 2017 года компетентные органы начали проверку, которая показала, что чиновники, разрешившие сотруднику президентской администрации и его семье турпоездку в Черногорию, нарушили установленный в то время запрет госслужащим РФ выезжать в эту балканскую страну", - сказал собеседник агентства.

По словам источника агентства, некоторые чиновники были уволены. Впоследствии стало ясно, что пропавший вместе с семьей Смоленков, скорее всего, стал перебежчиком, сказал источник.


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