Инфляция может опуститься ниже 4% до конца года - ЦБ
13:15 13.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России не исключает, что инфляция в России может опуститься ниже 4% до конца 2019 года. Об этом в кулуарах форума АБР "Банки России - XXI век" журналистам сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Наши анализы показывают, что устойчивые компоненты инфляции где-то около 4%. Безусловно, на инфляцию влияют часто и такие конъюнктурные факторы, краткосрочные факторы, временные факторы. И они могут повлиять на инфляцию до конца года. И мы не исключаем, что она может уйти ниже 4%", - сказала она.
Ранее Минэкономразвития (МЭР) в своем докладе спрогнозировало инфляцию в РФ по итогам текущего года на уровне 3,6-3,8%. По данным МЭР, годовая инфляция в РФ в августе замедлилась из-за сезонного удешевления плодоовощной продукции, темпы которого ускорились до 10,07% по сравнению с июлем, когда цены на эту продукцию снизились на 3,94%.
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