Кучма не верит в скорый обмен пленными в Донбассе
14:10 13.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Постпред Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма не верит в скорый обмен пленными в Донбассе.
"Огромный объем работы надо провести, этим сегодня и занимаемся. Так что надеяться, что быстро этот процесс произойдет, нельзя", - сказал он журналистам на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), сообщает агентство УНИАН.
Кучма пояснил, что перед обменом необходимо завершить правовые процедуры в отношении лиц, которые были задержаны украинскими правоохранительными органами на территории Донбасса, так как в отношении некоторых лиц еще продолжаются следственные действия.
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