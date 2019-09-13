Кучма не верит в скорый обмен пленными в Донбассе

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постпред Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма не верит в скорый обмен пленными в Донбассе.

"Огромный объем работы надо провести, этим сегодня и занимаемся. Так что надеяться, что быстро этот процесс произойдет, нельзя", - сказал он журналистам на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), сообщает агентство УНИАН.

Кучма пояснил, что перед обменом необходимо завершить правовые процедуры в отношении лиц, которые были задержаны украинскими правоохранительными органами на территории Донбасса, так как в отношении некоторых лиц еще продолжаются следственные действия.



