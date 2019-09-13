Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на станциях "Киевская" и "Алтуфьево"
14:55 13.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на станциях столичного метро "Киевская" и "Алтуфьево", на месте для выяснения обстоятельств работают кинологи с собаками. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Неизвестный сообщил о минировании двух станций метрополитена - "Киевской" и "Алтуфьево". В настоящее время для обследования территории на место происшествия выехали и работают сотрудники полиции и кинологи с собаками", - сказал собеседник агентства.
По его словам, эвакуация пассажиров не проводилась, метро работает в штатном режиме.
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