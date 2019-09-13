Информация об угрозе взрыва на трех станциям метро в Москве не подтвердилась

15:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация об угрозах взрыва на трех станциях метро в Москве оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По уточненным данным, неизвестные сообщили об угрозе взрывов на трех станциях: "Киевская", "Алтуфьево" и "Новые Черемушки". Все три были проверены с участием кинологов. Опасных для жизни человека предметов найдено не было ни на одной из станций", - сказал собеседник агентства.