Информация об угрозе взрыва на трех станциям метро в Москве не подтвердилась
15:35 13.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информация об угрозах взрыва на трех станциях метро в Москве оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"По уточненным данным, неизвестные сообщили об угрозе взрывов на трех станциях: "Киевская", "Алтуфьево" и "Новые Черемушки". Все три были проверены с участием кинологов. Опасных для жизни человека предметов найдено не было ни на одной из станций", - сказал собеседник агентства.
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