0
0
85
НОВОСТИ

Информация об угрозе взрыва на трех станциям метро в Москве не подтвердилась

15:35 13.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация об угрозах взрыва на трех станциях метро в Москве оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По уточненным данным, неизвестные сообщили об угрозе взрывов на трех станциях: "Киевская", "Алтуфьево" и "Новые Черемушки". Все три были проверены с участием кинологов. Опасных для жизни человека предметов найдено не было ни на одной из станций", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:15 13.09.2019
На выставке HouseHold Expo 2019 продемонстрирован потенциал посуды из алюминия
0
38
15:50 13.09.2019
В ряде регионов Испании дожди привели к транспортному коллапсу
0
79
15:45 13.09.2019
В Москве 14 сентября пройдет парад клоунов
0
82
15:44 13.09.2019
Андрей Курпатов собрал более тысячи людей в лектории "Здоровой Москвы"
0
95
14:55 13.09.2019
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на станциях "Киевская" и "Алтуфьево"
0
137
14:40 13.09.2019
Российские военные искали на Балтике вражескую подлодку
0
185
14:10 13.09.2019
Кучма не верит в скорый обмен пленными в Донбассе
0
198
13:40 13.09.2019
Киев передал Москве списки задержанных в России украинцев
0
257
13:15 13.09.2019
Инфляция может опуститься ниже 4% до конца года - ЦБ
0
213
13:00 13.09.2019
Чиновников наказали за бегство Смоленкова
0
295

Возврат к списку