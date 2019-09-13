Андрей Курпатов собрал более тысячи людей в лектории "Здоровой Москвы"
15:44 13.09.2019
Более 1000 слушателей пришли на выступление руководителя Высшей школы методологии Андрея Курпатова, который 12 сентября провел лекцию «Все, что нужно знать о счастье» в Отрадном.
«Это абсолютный рекорд по посещаемости мероприятий лектория за все время работы проекта «Здоровая Москва». Еще за полчаса до начала мероприятия все сидячие места были заняты, и гости занимали все свободные места рядом», - сообщает департамент здравоохранения Москвы.
По словам Курпатова, можно дать несколько советов тем, кто хочет быть счастливым.
«Во-первых, необходимо заниматься собственным психическим здоровьем. Мы все помним про физическую форму, а вот про психическую почему-то постоянно забываем, что в корне неправильно. Во-вторых, следует ограничить объем цифрового потребления. Цифровая зависимость – настоящий бич нашего времени. В-третьих, нужно найти важное дело, которому вы себя посвящаете. И оно должно отражать ваши действительные потребности. И наконец, общение. Единственное, что на самом деле имеет значение в жизни – это отношения с другими людьми. Это простая, но очень важная истина», - заявил Курпатов.
НОВОСТИ
- 16:15 13.09.2019
- На выставке HouseHold Expo 2019 продемонстрирован потенциал посуды из алюминия
- 15:50 13.09.2019
- В ряде регионов Испании дожди привели к транспортному коллапсу
- 15:45 13.09.2019
- В Москве 14 сентября пройдет парад клоунов
- 15:35 13.09.2019
- Информация об угрозе взрыва на трех станциям метро в Москве не подтвердилась
- 14:55 13.09.2019
- Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на станциях "Киевская" и "Алтуфьево"
- 14:40 13.09.2019
- Российские военные искали на Балтике вражескую подлодку
- 14:10 13.09.2019
- Кучма не верит в скорый обмен пленными в Донбассе
- 13:40 13.09.2019
- Киев передал Москве списки задержанных в России украинцев
- 13:15 13.09.2019
- Инфляция может опуститься ниже 4% до конца года - ЦБ
- 13:00 13.09.2019
- Чиновников наказали за бегство Смоленкова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать