Андрей Курпатов собрал более тысячи людей в лектории "Здоровой Москвы"

15:44

Более 1000 слушателей пришли на выступление руководителя Высшей школы методологии Андрея Курпатова, который 12 сентября провел лекцию «Все, что нужно знать о счастье» в Отрадном.

«Это абсолютный рекорд по посещаемости мероприятий лектория за все время работы проекта «Здоровая Москва». Еще за полчаса до начала мероприятия все сидячие места были заняты, и гости занимали все свободные места рядом», - сообщает департамент здравоохранения Москвы.

По словам Курпатова, можно дать несколько советов тем, кто хочет быть счастливым.

«Во-первых, необходимо заниматься собственным психическим здоровьем. Мы все помним про физическую форму, а вот про психическую почему-то постоянно забываем, что в корне неправильно. Во-вторых, следует ограничить объем цифрового потребления. Цифровая зависимость – настоящий бич нашего времени. В-третьих, нужно найти важное дело, которому вы себя посвящаете. И оно должно отражать ваши действительные потребности. И наконец, общение. Единственное, что на самом деле имеет значение в жизни – это отношения с другими людьми. Это простая, но очень важная истина», - заявил Курпатов.