0
0
0
НОВОСТИ

На выставке HouseHold Expo 2019 продемонстрирован потенциал посуды из алюминия

16:15 13.09.2019

Ведущие производители алюминиевой посуды – члены Алюминиевой Ассоциации приняли участие в 24-й международной промышленной выставке непродовольственных товаров HouseHold Expo 2019, прошедшей с 10 по 12 сентября в МВЦ «Крокус Экспо». Мероприятие посетили более 15 тыс. представителей международных, федеральных и региональных торговых сетей, которые смогли убедиться в высоком качестве отечественной посуды из алюминия

Российские компании на внутреннем рынке усиливают свои позиции, в т.ч. за счет расширения линий продукции для всех видов плит и повышения качества. Сегодня доля российских производителей на внутреннем рынке объемом 32 тыс. тонн составляет около 60% с темпом роста около 3% ежегодно. Ожидается, что к 2025 году рынок посуды из алюминия достигнет 36 тыс. тонн.

В работе выставки приняли участие такие компании, как «Алюминий Металлург Рус» (тмКалитва), «Кукморский Завод Металлопосуды» (тмKukmara), «Ландскрона» (тмVARI), «Нева Металл Посуда» (тмНМП), «ТД СКОВО» (тмSCOVO) и др., которые продемонстрировали свои возможности по выпуску литой и штампованной посуды из алюминия с высококачественным покрытием для всех видов плит, включая современные индукционные варочные панели.

«Крупные торговые сети постепенно сокращают импорт, отдавая предпочтение отечественной продукции. Сегодня отечественные компании выпускают посуду, полностью сопоставимую по качеству с мировыми аналогами, обладают потенциалом для наращивания выпуска продукции. Это объясняет высокий интерес к посуде из алюминия на выставке HouseHold Expo.», - отметила Руководитель сектора «Товары Народного Потребления» Алюминиевой Ассоциации Наталья Куденкова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:50 13.09.2019
В ряде регионов Испании дожди привели к транспортному коллапсу
0
79
15:45 13.09.2019
В Москве 14 сентября пройдет парад клоунов
0
82
15:44 13.09.2019
Андрей Курпатов собрал более тысячи людей в лектории "Здоровой Москвы"
0
95
15:35 13.09.2019
Информация об угрозе взрыва на трех станциям метро в Москве не подтвердилась
0
103
14:55 13.09.2019
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на станциях "Киевская" и "Алтуфьево"
0
137
14:40 13.09.2019
Российские военные искали на Балтике вражескую подлодку
0
185
14:10 13.09.2019
Кучма не верит в скорый обмен пленными в Донбассе
0
198
13:40 13.09.2019
Киев передал Москве списки задержанных в России украинцев
0
257
13:15 13.09.2019
Инфляция может опуститься ниже 4% до конца года - ЦБ
0
213
13:00 13.09.2019
Чиновников наказали за бегство Смоленкова
0
295

Возврат к списку