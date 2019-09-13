На выставке HouseHold Expo 2019 продемонстрирован потенциал посуды из алюминия

16:15

Ведущие производители алюминиевой посуды – члены Алюминиевой Ассоциации приняли участие в 24-й международной промышленной выставке непродовольственных товаров HouseHold Expo 2019, прошедшей с 10 по 12 сентября в МВЦ «Крокус Экспо». Мероприятие посетили более 15 тыс. представителей международных, федеральных и региональных торговых сетей, которые смогли убедиться в высоком качестве отечественной посуды из алюминия

Российские компании на внутреннем рынке усиливают свои позиции, в т.ч. за счет расширения линий продукции для всех видов плит и повышения качества. Сегодня доля российских производителей на внутреннем рынке объемом 32 тыс. тонн составляет около 60% с темпом роста около 3% ежегодно. Ожидается, что к 2025 году рынок посуды из алюминия достигнет 36 тыс. тонн.

В работе выставки приняли участие такие компании, как «Алюминий Металлург Рус» (тмКалитва), «Кукморский Завод Металлопосуды» (тмKukmara), «Ландскрона» (тмVARI), «Нева Металл Посуда» (тмНМП), «ТД СКОВО» (тмSCOVO) и др., которые продемонстрировали свои возможности по выпуску литой и штампованной посуды из алюминия с высококачественным покрытием для всех видов плит, включая современные индукционные варочные панели.

«Крупные торговые сети постепенно сокращают импорт, отдавая предпочтение отечественной продукции. Сегодня отечественные компании выпускают посуду, полностью сопоставимую по качеству с мировыми аналогами, обладают потенциалом для наращивания выпуска продукции. Это объясняет высокий интерес к посуде из алюминия на выставке HouseHold Expo.», - отметила Руководитель сектора «Товары Народного Потребления» Алюминиевой Ассоциации Наталья Куденкова.