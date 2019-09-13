В Анкаре Путин проведет отдельные личные встречи с лидерами Ирана и Турции

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в Анкаре 16 сентября проведет отдельные встречи с лидерами Ирана и Турции Роухани и Эрдоганом до начала саммита РФ-Иран-Турция по Сирии. Об этом журналистам рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

"Как это всегда происходит в ходе таких трехсторонних саммитов, проводятся и двусторонние встречи. Турецкий лидер встретится как с Роухани, так и с Владимиром Путиным, то же самое и мы [сделаем]", - сказал представитель Кремля.