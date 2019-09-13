Местом встречи лидеров "нормандской четверки" может быть Париж

17:00 Источник: Интерфакс

В Кремле поддерживают предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении в Париже саммита "нормандской четверки", но отмечают, что его дата будет зависеть от достижения предварительных договоренностей на уровне советников, глав МИД "четверки" и Контактной группы.

"Мы готовы поехать в Париж, мы с благодарностью принимаем предложение господина Макрона, но для этого нужно решить несколько вопросов (...) Наше важное условие - предварительное согласование итогов саммита, тех результатов, которые будут представлены общественности и в последующем будут ориентиром для дальнейшего урегулирования этого кризиса", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.Местом встречи .