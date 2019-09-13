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США помогли Украине наладить вещание СМИ на восток страны

18:10 13.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США предоставили Украине оборудование для обеспечения вещания украинских электронных СМИ на территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции заместитель помощника госссекретаря США Джордж Кент.

"Помощь в разных сферах США оказывает с 2014 года, нынешний проект - самый крупный по расширению украинского медиапространства на востоке и юге страны", - сказал он и добавил, что предоставленное оборудование "обеспечит доступ к разнообразным общественным и коммерческим станциям", который вещают в других регионах Украины.

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