США помогли Украине наладить вещание СМИ на восток страны
18:10 13.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США предоставили Украине оборудование для обеспечения вещания украинских электронных СМИ на территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции заместитель помощника госссекретаря США Джордж Кент.
"Помощь в разных сферах США оказывает с 2014 года, нынешний проект - самый крупный по расширению украинского медиапространства на востоке и юге страны", - сказал он и добавил, что предоставленное оборудование "обеспечит доступ к разнообразным общественным и коммерческим станциям", который вещают в других регионах Украины.
НОВОСТИ
- 19:20 13.09.2019
- Президент Финляндии считает, что санкции против России должны сохраняться
- 19:00 13.09.2019
- Юнкер считает невозможным заново начинать переговоры о соглашении с Лондоном
- 18:30 13.09.2019
- С берега Белого моря начали убирать "потенциально опасные объекты"...
- 17:00 13.09.2019
- Местом встречи лидеров "нормандской четверки" может быть Париж
- 16:40 13.09.2019
- В Анкаре Путин проведет отдельные личные встречи с лидерами Ирана и Турции
- 16:15 13.09.2019
- На выставке HouseHold Expo 2019 продемонстрирован потенциал посуды из алюминия
- 15:50 13.09.2019
- В ряде регионов Испании дожди привели к транспортному коллапсу
- 15:45 13.09.2019
- В Москве 14 сентября пройдет парад клоунов
- 15:44 13.09.2019
- Андрей Курпатов собрал более тысячи людей в лектории "Здоровой Москвы"
- 15:35 13.09.2019
- Информация об угрозе взрыва на трех станциям метро в Москве не подтвердилась
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать