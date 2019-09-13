С берега Белого моря начали убирать "потенциально опасные объекты"...
18:30 13.09.2019 Источник: Интерфакс
В Архангельской области началась эвакуация понтонов, находящихся на берегу Белого моря после взрыва на полигоне под Северодвинском, сообщил "Интерфаксу" губернатор Архангельской области Игорь Орлов в пятницу.
"Да. Это имущество людей, компаний, которые этим занимаются. Их должны убрать", - сказал Орлов, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее власти Архангельской области подтвердили нахождение потенциально опасных объектов на берегу Двинской губы Белого моря. "Администрацией Северодвинска ответственные органы оповещены о нахождении потенциально опасных объектов", - сообщалось в ответе пресс-службы правительства Поморья на запрос "Интерфакса" о понтонах, появившихся на побережье после ЧП на военном полигоне.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о результатах проведенных журналистами замеров, показавших, что уровень радиации возле понтонов, выброшенных на берег Белого моря после ЧП на полигоне под Северодвинском, превышен в несколько раз.
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