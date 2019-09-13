Президент Финляндии считает, что санкции против России должны сохраняться

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия остается приверженной политике санкций ЕС в отношении России и считает, что они должны сохраняться. Об этом заявил финским журналистам в Киеве президент Финляндии Саули Ниинистё.

Так он прокомментировал сообщения российских СМИ о том, что ранее в пятницу, выступая на на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве, не поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского к европейским странам сохранять санкции против России.

"Я очень понятно сказал, что ожидалось, что санкции приведут к краху российской экономики, однако этого не произошло. Но санкции, конечно же, будут сохраняться", - сказал Ниинистё газете "Илта-саномат".