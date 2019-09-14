Кучма опасается, что Франция и ФРГ убедят Зеленского пойти на уступки Москве

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава делегации Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма опасается, что на предстоящем саммите "нормандской четверки" лидеры Франции и Германии окажут давление на президента Владимира Зеленского с целью убедить его пойти на уступки Москве. Такими опасениями Кучма поделился в опубликованном в пятницу интервью американскому информационному агентству Ассошиэйтед Пресс (АП).

"У меня осталось немного надежд", - посетовал Кучма, отвечая на вопрос о его ожиданиях на благополучный исход саммита "нормандской четверки". "Зеленскому придется очень нелегко - он будет один против трех", продолжал он.

Кучма, как пишет АП, выразил обеспокоенность тем, что лидеры Франции и Германии на этой встрече будут оказывать давление на президента Украины, чтобы убедить его пойти на ряд компромиссов, в том числе одобрить план проведения местных выборов в Донбассе без надзора со стороны Киева. Зеленский заявил в пятницу, что выборы в местные органы власти в Донбассе, предусмотренные Минскими соглашениями, будут возможны только после разведения сил по всей линии соприкосновения и должны проходить по украинским законам.

Украину просят дать согласие "на все требования Москвы", в том числе на предоставление особого статуса Донбассу, информировал Кучма. Он заверил в приверженности Украины Минским соглашениям. "Давайте выполним Минские соглашения. На первом месте стоит безопасность. Нужно отвести войска, тяжелые вооружения, вернуть нам [контроль] на границе, а затем мы проведем свободные выборы", - сказал глава украинской делегации в Контактной группе.



