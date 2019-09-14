Облачную погоду и небольшой дождь по области прогнозируют синоптики в столице

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Синоптики прогнозируют в субботу в столице облачную погоду, температуру до 18 градусов тепла и небольшой дождь по области, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ночью термометры в столице покажут 6-8 градусов, по области - от 3 до 6 градусов тепла.

Порывы западного ветра в регионе днем могут достигать 17 м/с. ночью скорость не превысит 10 м/с.

14 сентября в регионе будет действовать желтый уровень пожарной опасности, обозначающий потенциально опасные погодные условия.

Атмосферное давление в регионе составит 747 мм ртутного столба.



