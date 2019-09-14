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На место нового помощника по нацбезопасности США рассматривается Роберт О'Брайен - СМИ

10:15 14.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в рамках поиска кандидатов на место нового помощника по национальной безопасности в пятницу беседовал со спецпредставителем США по делам заложников Робертом О'Брайеном. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета "Вашингтон пост".

По ее информации, в Вашингтоне О'Брайена считают "безопасным выбором", учитывая его хорошие отношения с коллегами как в Госдепартаменте, так и в Пентагоне. "Обходительные манеры" О'Брайена, по мнению должностных лиц, будут контрастировать с поведением Джона Болтона, ранее занимавшего пост советника Трампа по нацбезопасности. "В Белом доме хотят иметь командного игрока", - заявил один из источников "Вашингтон пост".

Как отмечает газета, кандидатуру О'Брайена одобряет госсекретарь США Майкл Помпео. Его поддержкой в этом вопросе также пользуются помощник председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Рикки Уодделл и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Однако относительно кандидатуры последнего в Вашингтоне, по данным издания, возникли разногласия - некоторые официальные лица в ходе обсуждений подвергли сомнению его лояльность по отношению к Трампу. При этом в ходе недавней встречи с президентом на сторону Хука встал старший советник и зять Трампа Джаред Кушнер.

В числе других претендентов на место Болтона "Вашингтон пост" называет советника по нацбезопасности вице-президента США Майкла Пенса Кита Келлогга, спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна и посла США в Германии Ричарда Гренелла.

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