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У побережья Багамских островов сформировался тропический шторм "Умберто"

10:45 14.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тропический шторм "Умберто" сформировался в Атлантическом океане, неподалеку от побережья Багамских островов. Об этом в пятницу сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, в настоящее время "Умберто" находится в 210 км к юго-востоку от острова Большой Абако и движется на северо-запад со скоростью 2,5 м/сек. Скорость ветра в его пределах достигает 18 м/сек.

Ожидается, что в субботу "Умберто" принесет на северо- запад Багамских островов сильный ветер и проливные дожди.

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