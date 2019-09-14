У побережья Багамских островов сформировался тропический шторм "Умберто"

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тропический шторм "Умберто" сформировался в Атлантическом океане, неподалеку от побережья Багамских островов. Об этом в пятницу сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, в настоящее время "Умберто" находится в 210 км к юго-востоку от острова Большой Абако и движется на северо-запад со скоростью 2,5 м/сек. Скорость ветра в его пределах достигает 18 м/сек.

Ожидается, что в субботу "Умберто" принесет на северо- запад Багамских островов сильный ветер и проливные дожди.