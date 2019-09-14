Плавучая АЭС "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.

"ПАТЭС пришвартовалась к причалу на место постоянной дислокации. Состоялась церемония поднятия флага и встреча капитана на суше. Он доложил губернатору Чукотского автономного округа Роману Копину, что путь в 2600 морских миль пройден успешно", - сообщил представитель пресс-службы.

Как отметил директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша на церемонии встречи плавучей атомной теплоэлектростанции, "плавучий энергоблок построен на базе российских технологий атомного судостроения с учетом многолетнего опыта эксплуатации энергетических ядерных установок атомных ледоколов в суровых условиях Севера". "Плавучий энергоблок - это уникальный энергоисточник, способный обеспечить энергией промышленные предприятия, портовые города, комплексы по добыче и переработке нефти и газа на Северном морском пути", - сказал Рукша.

В ближайшие месяцы на плавучем энергоблоке будет выполнен завершающий этап пуско-наладочных работ, связанный с подготовкой к выдаче электрической и тепловой энергии в береговую инфраструктуру. Планируется, что первые киловатты электроэнергии ПАТЭС выдаст в сеть до конца декабря этого года.

Плавучая атомная теплоэлектростанция будет обеспечивать электричеством Певек, расположенные рядом населенные пункты и предприятия добывающей промышленности. После ввода в эксплуатацию ПАТЭС число атомных станций России вырастет с 10 до 11.