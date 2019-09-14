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В результате ДТП в Ярославской области погибло 9 человек и 21 пострадало

12:15 14.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в результате лобового столкновения автобуса ПАЗ с фурой в Ярославской области увеличилось до девяти. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

"По нашим данным, девять погибших, цифры уточняются", - сказал собеседник агентства.

Ранее в ГИБДД России ТАСС сообщили о семи погибших и 21 пострадавшем. В пресс-службе МЧС сообщили, что среди пострадавших один ребенок.

"На 20-м км автодороги "Ярославль - Заячий холм - Иваново" водитель, управляя грузовой машиной МАН, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ", - сказали в ГИБДД.

Автобус следовал по маршруту Ярославль - Гаврилов-Ям. В нем находились 30 пассажиров. "В результате семь пассажиров погибли и 21 пострадал", - сказали в ГИБДД. В пресс-службе МЧС сообщили, что среди пострадавших один ребенок.

  



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