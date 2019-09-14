Зеленский мечтает превратить Украину в кинематографическую державу
12:45 14.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский в День украинского кино заявил, что намерен сделать страну "мощной кинематографической державой".
"Я мечтаю и сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой. Мы должны наладить весь кинопроцесс - от съемок до дистрибуции и развития кинотеатров, чтобы украинский киношник презентовал свой самобытный и современный художественный почерк дома и на международных экранах", - написал он на своей странице в "Фейсбуке" в субботу.
По словам президента, на этой неделе новый парламент "уже совершил первый шаг на пути к этой цели, предварительно одобрив законопроект о рибейтах (возмещение части затрат на съемки фильмов - прим. ТАСС)". "Окончательное его утверждение сделает территорию Украины благоприятной для иностранного кинобизнеса. Так наши кинопроизводители получат неоценимый международный опыт, рост производства и многомиллионные инвестиции. Мы должны дать украинским кинематографистам возможность делать две замечательные вещи - снимать кино и жить", - добавил Зеленский.
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