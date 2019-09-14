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В Гонгонге произошла стычка между демонстрантами и противниками антиправительственных акций - СМИ

13:30 14.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стычки между группами антиправительственных демонстрантов и их противниками прошли в субботу в ряде районов Гонконга. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация Ар-ти-эйч-кей.

В частности, беспорядки произошли в районе Коулун-бэй в материковой части города. В одном из торговых центров там собрались сотни пропекинских сторонников с флагами КНР. Они стали выкрикивать оскорбления в адрес продемократических активистов, появившихся позже в этом же комплексе. Конфронтация переросла в столкновения, несколько человек получили ранения. На место происшествия прибыла полиция, разнявшая группы конфликтующих.

Аналогичные столкновения также были отмечены в ряде соседних районов, когда противники демонстрантов стали срывать развешенные ими листовки с протестными надписями.

В настоящее время несколько сотен участников антиправительственного митинга собрались в отдаленном спальном районе Тин Шуй Вай, несмотря на запрет полиции. Некоторые из них несут американские флаги. Стражи порядка указывают на незаконный характер мероприятия, призывает его участников разойтись, но пока воздерживается от разгона. В районе прервано движение поездов легкого метро.


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