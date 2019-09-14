Эрмитаж предоставил выставке в Амстердаме около 300 драгоценных украшений российского императорского двора

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 300 драгоценных украшений российского императорского двора представлены на выставке, открывшейся в субботу в Эрмитаже на Амстеле. Сопровождаемые сотней картин, аксессуаров, платьев и костюмов, они позволяют с необычной стороны взглянуть на шикарную и экстравагантную жизнь высшего общества Санкт-Петербурга в XVIII-XIX веках.

"Эта выставка обсуждалась достаточно долго, - отметил в беседе с корр. ТАСС заместитель директора Государственного Эрмитажа Георгий Вилинбахов. - Первая идея заключалась в том, чтобы показать драгоценности из Эрмитажа. Но нам показалось, что будет немного скучно, если будут представлены одни драгоценности без какого-то контекста. Вслед за этим выстроилась концепция, которая и представлена на этой выставке: когда мы показываем не только сами драгоценности, но и их бытование. Тут много костюмов, аксессуаров, и, конечно, всему этому помогают еще и портреты членов императорской семьи, которые показывают, как использовались эти драгоценности в жизни".

В этом году отмечается 10 лет с момента открытия амстердамского филиала Эрмитажа. Данная выставка под названием "Драгоценности: блеск российского двора" является второй по счету, а предшествовала ей экспозиция "Сокровищница", которая позволяла посетителям под новым углом взглянуть на шедевры искусства различных эпох, а также получить представление о самом Государственном Эрмитаже, его богатых коллекциях и многочисленных отделах.

"Мы стали первыми в мире, кто стал создавать такие центры, - обратил внимание Вилинбахов. - Сейчас такие центры уже создаются и другими мировыми музеями в других местах, например, Лувр Абу-Даби". "У нас есть центр Эрмитажа в Казани, Выборге, в этом году открывается центр Эрмитажа в Омске, создается также центр Эрмитажа в Екатеринбурге, - отметил он. - За рубежом у нас тоже были более или менее удачные попытки, но самым успешным оказался проект здесь, в Амстердаме. Наверное, потому что Амстердам такой же музейный город, как и Санкт-Петербург, и потому что два города в целом связывает очень многое еще со времен Петра Великого (1672-1725). Работа этого центра очень эффективна, хорошо продумана схема взаимодействия. Поэтому мы с очень хорошим настроением отмечаем в этом году десятилетие нашего сотрудничества".

Со своей стороны директор Эрмитажа-Амстердам Кателейне Брурс заметила, что предыдущую выставку за полгода посетили 120 тыс. человек. "Думаю, что эта экспозиция привлечет внимание большего числа посетителей, - сказала она. - На "Сокровищнице" были представлены очень интересные предметы, однако она касалась истории искусства. Драгоценные украшения же интересны более широкой публике".

Экспозиция завершит свою работу 15 марта 2020 года, вслед за этим в Амстердам из Санкт-Петербурга будет привезена коллекция средневекового искусства.