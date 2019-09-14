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В годовщину освобождения сербской столицы от нацистов Белград посетит премьер-министр РФ

14:45 14.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Белград в рамках празднования 75-летия освобождения сербской столицы от нацистов. Об этом сообщила в субботу пресс-служба президента Сербии Александара Вучича.

"Президент Сербии Александар Вучич разговаривал сегодня по телефону с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым и поздравил его с днем рождения, пожелав здоровья, личного счастья и успеха на ответственном посту во благо Российской Федерации, братского русского народа и отношений двух стран. Президент Вучич в долгой дружеской беседе еще раз озвучил приглашение премьеру Медведеву посетить Сербию, которое премьер Медведев с радостью принял", - говорится в сообщении пресс- службы.

"Для нас особая честь, что вы посетите нас, когда мы отмечаем 75-летие освобождения Белграда, чтобы мы вместе отпраздновали день, когда наши народы, объединенные свободолюбием, победили общего врага", - цитирует пресс- служба слова сербского лидера.

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