ВСУ разместили бронетехнику в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе - ЛНР

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили гаубицы и бронетехнику в жилых районах возле линии соприкосновения в Донбассе. Об этом на брифинге в агентстве Луганскинформцентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Он отметил, что украинские силовики продолжают размещать военную технику вблизи домов и объектов гражданской инфраструктуры в зоне проведения Киевом Операции объединенных сил, подвергая опасности мирное население.

"Нашей разведкой выявлено размещение запрещенного Минскими соглашениями вооружения 14-й бригады ВСУ, а именно двух буксируемых гаубиц Д-30 на территории жилого домовладения в населенном пункте Тошковка, одной самоходной гаубицы "Гвоздика" на окраине населенного пункта Гречишкино и двух БМП в районах населенных пунктов Новозвановка и Светлодарск", - сообщил Филипоненко.







