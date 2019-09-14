В Турцию для участия в выставке прибыл российский истребитель Су-35
15:45 14.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский многофункциональный истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в технологическом фестивале "Технофест", который пройдет в Стамбуле 17-22 сентября. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"Многофункциональный истребитель Су-35 прибыл в аэропорт имени Ататюрка в Турции для участия в выставке "Технофест", - сказали в корпорации.
В пресс-службе ОАК добавили, что ожидается прибытие на "Технофест" других российских самолетов, однако не уточнили, о каких конкретно моделях идет речь.
Ранее источник в авиастроительной отрасли сообщил ТАСС, что Россия планирует отправить на фестиваль "Технофест" заинтересовавший Анкару многофункциональный истребитель Су-35. По его словам, ожидается, что в выставке также примут участие авиалайнеры МС-21, "Сухой Суперджет - 100", самолет-амфибия Бе-200.
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