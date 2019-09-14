Синод принял в РПЦ главу русской архиепископии в Европе и его сторонников
16:10 14.09.2019 Источник: НГ-Online
14 сентября Священный Синод РПЦ рассмотрел обращение архиепископа Иоанна (Реннето), возглавляющего Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции, в котором он сообщил о стремлении большинства клириков и приходов Архиепископии сохранить ее существование посредством вхождения в юрисдикцию Московского патриархата и попросил о вступлении в каноническое общение и единство с РПЦ вместе с желающими последовать за ним клириками и приходами, говорится на официальном сайте РПЦ. Также архиепископ Иоанн сообщил, что в ближайшее время состоится собрание представителей этих приходов, которые направят патриарху Московскому и всея Руси и Синоду свои предложения относительно канонической формы их организации.
Члены Синода постановили:"Принять архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата с титулом «Дубнинский», а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление. Поручить архиепископу Дубнинскому Иоанну управление упомянутыми приходами. По получении обращения от собрания представителей приходов иметь дополнительное суждение для определения канонической формы их организации, исходя из исторически сложившихся особенностей епархиального и приходского управления, а также богослужебных и пастырских традиций, установленных митрополитом Евлогием с учетом условий существования возглавляемого им церковного удела в Западной Европе".
Редакция НГ-религий
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