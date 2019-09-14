Из-за атак беспилотников в Саудовской Аравии серьезно пострадала нефтяная промышленность

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство и экспорт нефти в Саудовской Аравии серьезно пострадали из-за атак беспилотников, совершенных на предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco ("Сауди арамко") в субботу. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечает агентство, один из источников указал, что из-за нападения производство нефти снизилось на 5 млн баррелей в день. Это составляет почти половину текущего объема нефтяной добычи Саудовской Аравии.

Ранее телеканал "Аль-Масира" сообщил, что сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) взяли на себя ответственность за запуск 10 беспилотников, которые поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии и спровоцировали возгорание. В настоящее время огонь на обоих предприятиях взят под контроль.