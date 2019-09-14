Пять пострадавших в ДТП в Ярославской области находятся в тяжелом состоянии

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять человек находятся в тяжелом состоянии в результате ДТП с пассажирским рейсовым автобусом и грузовиком в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Об этом сообщила в субботу на пресс-подходе директор клинической больницы скорой медицинской помощи им. Соловьева, куда доставили пострадавших, Наталья Даниленко.

"В тяжелом состоянии по всем медицинским организациям области - пять человек", - сказала Даниленко.

Директор больницы им. Соловьева уточнила, что в учреждение госпитализированы трое "тяжелых" пациентов, еще двое находятся в областной клинической больнице. "По тяжести состояния и остальным параметрам [всех госпитализированных пострадавших] были проведены врачебные консилиумы, на сегодняшний день нет необходимости в услугах санавиации. В основном [у пострадавших] множественные травмы, шок, переломы, нейротравмы", - добавила Даниленко.