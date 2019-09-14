Украина не планирует предоставлять особый статус Донбассу
19:15 14.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не будет вносить изменений в свою конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу, так как этот вопрос регулируется проходящей в стране реформой децентрализации, а также не планирует использовать механизм полной амнистии участников конфликта в рамках выполнения Минских договоренностей. Об этом в субботу заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
"Как написано в Минских договоренностях? Там написано, что будет проведена реформа украинского законодательства, в основе которой лежит децентрализация. Мы не вносим никаких изменений в конституцию, мы продолжаем путь конституционной реформы, и основой является децентрализация. Мы предлагаем той стороне, которая находится за линией соприкосновения, понять: шанс их развития - это децентрализация. Мы не вносим в конституцию никаких особых и неособых статусов", - подчеркнул он, выступая в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).
В то же время он добавил, что Украина рассматривает возможность компромиссов в законе об особом статусе Донбасса, который действует в стране, но требует скорой пролонгации. "Перед нашими депутатами стоит чрезвычайно [сложное] задание - каким образом изменить этот закон (об особом статусе Донбасса - прим. ТАСС) или написать новый закон. Там очень много деталей - как далеко мы можем продвинуться в этом законе, какие компромиссы можно сделать с обеих сторон", - заявил Пристайко.
Глава МИД также отметил, что украинская сторона не рассматривает возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений. "В 2015 году был принят закон об амнистии, который не предусматривал полную амнистию. Полную амнистию не предусматривает и нынешняя дипломатия", - подчеркнул он.
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