0
0
0
НОВОСТИ

Безопасность выборов в Тунисе обеспечат более 70 тысяч сотрудников силовых структур

19:45 14.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 70 тысяч сотрудников силовых структур Туниса будут следить за соблюдением безопасности и порядком на досрочных выборах президента республики в воскресенье. Об этом в субботу в эфире радиостанции "Мозаик ФМ" сообщил официальный представитель МВД Туниса Халед Хайуни.

"Подразделения сил безопасности разделены на две группы. Одна, насчитывающая 48 тысяч человек, будет заниматься обеспечением порядка на избирательных участках, в центрах подсчета голосов, а также охранять штаб-квартиру и региональные отделения Высшей независимой комиссии по выборам, - указал он. - Они будут обеспечивать безопасность процесса голосования, подсчета голосов, а также охрану общественных деятелей, гостей, представителей СМИ, наблюдателей и кандидатов". По словам Хайуни, представители второй группы будут обеспечивать соблюдение общественного порядка на территории республики. "В случае необходимости будут мобилизованы дополнительные подразделения гражданской обороны", - добавил представитель МВД.

Первый тур президентских выборов в Тунисе продет 15 сентября. Свой голос за главу государства смогут отдать более 7 млн жителей Тунисской Республики, население которой составляет около 11 млн человек. В большинстве регионов страны избирательные участки откроют свои двери в 08:00 по местному времени и закроют в 18:00 (10:00 - 20:00 мск). В отдельных регионах республики время работы участков по соображениям безопасности было сокращено. Голосование пройдет в 33 округах, из которых 27 расположены на территории страны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:15 14.09.2019
Украина не планирует предоставлять особый статус Донбассу
0
83
18:45 14.09.2019
Пять пострадавших в ДТП в Ярославской области находятся в тяжелом состоянии
0
112
18:15 14.09.2019
Из-за атак беспилотников в Саудовской Аравии серьезно пострадала нефтяная промышленность
0
165
17:30 14.09.2019
Ликвидацию сына бен Ладен в ходе спецоперации подтвердил президент США
0
205
17:20 14.09.2019
Клоуны будут смешить москвичей на Бульварном кольце до вечера
0
197
16:45 14.09.2019
История двусторонних отношений РФ и Японии будет показана в фотографиях на выставке в Токио
0
230
16:10 14.09.2019
Синод принял в РПЦ главу русской архиепископии в Европе и его сторонников
0
282
15:45 14.09.2019
В Турцию для участия в выставке прибыл российский истребитель Су-35
0
257
15:15 14.09.2019
ВСУ разместили бронетехнику в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе - ЛНР
0
321
14:45 14.09.2019
В годовщину освобождения сербской столицы от нацистов Белград посетит премьер-министр РФ
0
308

Возврат к списку