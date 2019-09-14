Безопасность выборов в Тунисе обеспечат более 70 тысяч сотрудников силовых структур
19:45 14.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 70 тысяч сотрудников силовых структур Туниса будут следить за соблюдением безопасности и порядком на досрочных выборах президента республики в воскресенье. Об этом в субботу в эфире радиостанции "Мозаик ФМ" сообщил официальный представитель МВД Туниса Халед Хайуни.
"Подразделения сил безопасности разделены на две группы. Одна, насчитывающая 48 тысяч человек, будет заниматься обеспечением порядка на избирательных участках, в центрах подсчета голосов, а также охранять штаб-квартиру и региональные отделения Высшей независимой комиссии по выборам, - указал он. - Они будут обеспечивать безопасность процесса голосования, подсчета голосов, а также охрану общественных деятелей, гостей, представителей СМИ, наблюдателей и кандидатов". По словам Хайуни, представители второй группы будут обеспечивать соблюдение общественного порядка на территории республики. "В случае необходимости будут мобилизованы дополнительные подразделения гражданской обороны", - добавил представитель МВД.
Первый тур президентских выборов в Тунисе продет 15 сентября. Свой голос за главу государства смогут отдать более 7 млн жителей Тунисской Республики, население которой составляет около 11 млн человек. В большинстве регионов страны избирательные участки откроют свои двери в 08:00 по местному времени и закроют в 18:00 (10:00 - 20:00 мск). В отдельных регионах республики время работы участков по соображениям безопасности было сокращено. Голосование пройдет в 33 округах, из которых 27 расположены на территории страны.
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