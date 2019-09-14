У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера. Об этом в субботу сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 218 км к югу от города Софифи (население около 36 тыс. человек). Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.



