У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
20:45 14.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера. Об этом в субботу сообщила Геологическая служба США.
По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 218 км к югу от города Софифи (население около 36 тыс. человек). Очаг стихии залегал на глубине 10 км.
Данных о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.
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