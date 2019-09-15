Украденный с выставки из дворца Бленейм золото унитаз оценили в 6 млн долларов
10:15 15.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость золотого унитаза, который был в субботу утром украден из дворца Бленейм в английском графстве Оксфордшир, составляет около 6 млн долларов. Об этом британскому агентству Пресс Ассошиэйшн сообщил главный управляющий дворца Доминик Хэр.
Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам Хэра, в действительности эта цифра почти в пять раз больше. Украденный унитаз является произведением итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана, выставка работ которого открылась во дворце в четверг. По версии полиции, группа злоумышленников проникла в Бленейм в ночь на субботу и похитила экспонат, арендованный у Музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Исходя из заявленной стоимости унитаза и текущих цен на драгоценные металлы, вес изделия составляет по меньшей мере 100 кг.
"Наша система охраны очень хорошо продумана. Подобных инцидентов на памяти последних поколений не случалось, однако события последних суток дают повод пересмотреть некоторые из элементов этой системы, - сказал Хэр. - Когда дорогостоящее произведение искусства экспонируется, всегда существует риск, но этот риск того стоил. Даже в этой ситуации необходимо признать, что риск был оправдан".
По словам Хэра, Каттелан, присутствовавший на открытии выставки в Бленейме, был "потрясен и шокирован" известием о краже. Управляющий добавил, что полиция продолжает расследование, из-за проведения которого Бленейм в субботу был закрыт для посетителей, однако, начиная с воскресенья, имение герцогов Мальборо, где в 1874 году появился на свет будущий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, вновь откроет свои двери для туристов. К настоящему моменту полиция задержала 66-летнего мужчину по подозрению в причастности к похищению, и надеется напасть на след его возможных сообщников.
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