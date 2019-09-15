0
0
0
НОВОСТИ

Украденный с выставки из дворца Бленейм золото унитаз оценили в 6 млн долларов

10:15 15.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость золотого унитаза, который был в субботу утром украден из дворца Бленейм в английском графстве Оксфордшир, составляет около 6 млн долларов. Об этом британскому агентству Пресс Ассошиэйшн сообщил главный управляющий дворца Доминик Хэр.

Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам Хэра, в действительности эта цифра почти в пять раз больше. Украденный унитаз является произведением итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана, выставка работ которого открылась во дворце в четверг. По версии полиции, группа злоумышленников проникла в Бленейм в ночь на субботу и похитила экспонат, арендованный у Музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Исходя из заявленной стоимости унитаза и текущих цен на драгоценные металлы, вес изделия составляет по меньшей мере 100 кг.

"Наша система охраны очень хорошо продумана. Подобных инцидентов на памяти последних поколений не случалось, однако события последних суток дают повод пересмотреть некоторые из элементов этой системы, - сказал Хэр. - Когда дорогостоящее произведение искусства экспонируется, всегда существует риск, но этот риск того стоил. Даже в этой ситуации необходимо признать, что риск был оправдан".

По словам Хэра, Каттелан, присутствовавший на открытии выставки в Бленейме, был "потрясен и шокирован" известием о краже. Управляющий добавил, что полиция продолжает расследование, из-за проведения которого Бленейм в субботу был закрыт для посетителей, однако, начиная с воскресенья, имение герцогов Мальборо, где в 1874 году появился на свет будущий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, вновь откроет свои двери для туристов. К настоящему моменту полиция задержала 66-летнего мужчину по подозрению в причастности к похищению, и надеется напасть на след его возможных сообщников.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:45 15.09.2019
После ДТП под Ярославлем Ространснадзор начал проверку перевозчика АО "Ярославское АТП"
0
48
09:45 15.09.2019
На месте снесенного после трагедии ТЦ "Зимняя вишня" спустя более года построен сквер Ангелов
0
126
09:15 15.09.2019
Япония: Семь человек пострадали из-за въехавшего в толпу пешеходов такси
0
147
20:45 14.09.2019
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
0
650
20:15 14.09.2019
Итальянский Бари может стать местом проведения саммита Группы двадцати в 2021 году
0
682
19:45 14.09.2019
Безопасность выборов в Тунисе обеспечат более 70 тысяч сотрудников силовых структур
0
702
19:15 14.09.2019
Украина не планирует предоставлять особый статус Донбассу
0
879
18:45 14.09.2019
Пять пострадавших в ДТП в Ярославской области находятся в тяжелом состоянии
0
723
18:15 14.09.2019
Из-за атак беспилотников в Саудовской Аравии серьезно пострадала нефтяная промышленность
0
884
17:30 14.09.2019
Ликвидацию сына бен Ладен в ходе спецоперации подтвердил президент США
0
751

Возврат к списку