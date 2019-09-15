После ДТП под Ярославлем Ространснадзор начал проверку перевозчика АО "Ярославское АТП"
10:45 15.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ространснадзор приступил к проверке деятельности перевозчика - акционерного общества "Ярославское автотранспортное предприятие" после ДТП с участием грузовика МАН и автобуса в Ярославской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Ространснадзор приступил к проверке пассажироперевозчика АО "Ярославское АТП", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве также пояснили, что это владелец попавшего в аварию автобуса.
Столкновение с грузовиком пассажирского рейсового автобуса, следовавшего из Ярославля в Гаврилов Ям, произошло на трассе Ярославль - Иваново утром 14 сентября. Погибли восемь человек, в том числе оба водителя, пострадали 28. Всего в автобусе находились 36 человек: водитель и 35 пассажиров. В грузовой машине был только водитель.
По предварительной версии, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу. МВД возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Также уголовное дело возбудил Следственный комитет по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
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