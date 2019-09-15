Япония: Семь человек пострадали из-за въехавшего в толпу пешеходов такси
09:15 15.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере семь человек пострадали в центральном японском городе Нагоя в результате наезда такси на группу пешеходов. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Эн-эйч-кей.
По его сведениям, инцидент произошел поздно вечером в субботу. Со слов очевидцев, автомобиль вылетел на тротуар в районе железнодорожной станции Канаяма. Все пострадавшие были госпитализированы, один из них получил серьезные травмы.
Полиция изучает обстоятельства случившегося и допрашивает 70-летнего водителя такси.
В Японии в последнее время участились ДТП с участием пожилых водителей. Находясь за рулем, они зачастую путают педали газа и тормоза, либо им не хватает быстроты реакции на изменения дорожной ситуации в силу возраста.
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