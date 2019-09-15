На месте снесенного после трагедии ТЦ "Зимняя вишня" спустя более года построен сквер Ангелов

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сквер Ангелов построен в Кемерове на месте снесенного торгового центра "Зимняя вишня", где 25 марта 2018 года произошел пожар и погибли 60 человек. Сквер площадью около двух гектаров открыли для посетителей в воскресенье - спустя почти полтора года после трагедии, передает корр. ТАСС.

"Наша задача была сделать не место скорби, а место памяти и место силы. Парк открываем, сегодня он начинает свою работу" - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, представляя построенный сквер журналистам.

По словам губернатора, торжественного открытия сквера не запланировано. В полдень в парке начнет играть симфонический оркестр Кузбасса, живая музыка будет звучать до вечера.

Цивилев высказал надежду, что каждый человек, который побывает в парке, выйдет отсюда другим. "Я очень надеюсь, что каждый зашедший сюда поймет, <...> что надо ценить жизнь человека, уважать человека и особенно ценить жизнь ребенка. <...> Поэтому здесь очень много мест для отдыха детей", - сказал он.